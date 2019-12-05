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МВД разъяснило принцип работы комплексов фото- и видеофиксации
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РИА Новости

МВД разъяснило принцип работы комплексов фото- и видеофиксации

19:59 05.12.2019 (обновлено: 20:00 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не имеет отношения к контролю за работой передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) на дорогах страны.
"В обществе сложился стереотип о том, что всё, происходящее на дорогах, напрямую касается ГИБДД и МВД РФ. Это не так. ГИБДД и МВД отвечают за безопасность дорожного движения и за снижение аварийности. Что касается вопросов эксплуатации устройств фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах - к этому МВД не имеет отношения", - сказал журналистам в четверг Колокольцев.
Он отметил, что ведомство также "не имеет отношения к перераспределению финансовых средств, полученных от взимания штрафных санкций за нарушение ПДД" с помощью данных устройств. Министр пояснил, что установкой и дальнейшей эксплуатацией подобных технических средств занимаются власти регионов.
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"Региональные власти заключают договор с коммерческими структурами об установке и эксплуатации этих устройств на автомагистрали. После этого часть средств, полученных от штрафных санкций, идёт в региональные бюджеты, а часть средств - в бюджеты этих коммерческих организаций. В этой цепочке сотрудников министерства нет. Мы не были рядом с этими устройствами и не будем находиться", - подчеркнул министр.
"Другое дело, когда было поручение президента России Владимира Путина в июне текущего года о том, что необходимо внимательнее относиться к местам установки подобного рода устройств, МВД отреагировало на это. На интерактивной карте на сайте ГИБДД были обозначены участки, оборудованные устройствами фиксации. Этой картой пользуется целый ряд навигационных систем, а, соответственно, и автомобилисты", - сообщил Колокольцев.
По его словам, в ближайшее время министерством транспорта РФ будут подготовлены методические рекомендации, в соответствии с которыми МВД будет иметь возможность согласовывать и контролировать места размещения подобного рода установок.
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