МВД разъяснило принцип работы комплексов фото- и видеофиксации

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МВД РФ Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не имеет отношения к контролю за работой передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) на дорогах страны.

"В обществе сложился стереотип о том, что всё, происходящее на дорогах, напрямую касается ГИБДД и МВД РФ. Это не так. ГИБДД и МВД отвечают за безопасность дорожного движения и за снижение аварийности. Что касается вопросов эксплуатации устройств фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах - к этому МВД не имеет отношения", - сказал журналистам в четверг Колокольцев.

Он отметил, что ведомство также "не имеет отношения к перераспределению финансовых средств, полученных от взимания штрафных санкций за нарушение ПДД" с помощью данных устройств. Министр пояснил, что установкой и дальнейшей эксплуатацией подобных технических средств занимаются власти регионов.

"Региональные власти заключают договор с коммерческими структурами об установке и эксплуатации этих устройств на автомагистрали. После этого часть средств, полученных от штрафных санкций, идёт в региональные бюджеты, а часть средств - в бюджеты этих коммерческих организаций. В этой цепочке сотрудников министерства нет. Мы не были рядом с этими устройствами и не будем находиться", - подчеркнул министр.

"Другое дело, когда было поручение президента России Владимира Путина в июне текущего года о том, что необходимо внимательнее относиться к местам установки подобного рода устройств, МВД отреагировало на это. На интерактивной карте на сайте ГИБДД были обозначены участки, оборудованные устройствами фиксации. Этой картой пользуется целый ряд навигационных систем, а, соответственно, и автомобилисты", - сообщил Колокольцев.