В ДНР призвали Киев к выполнению "Минска-2"

"Прежде чем высказывать какие-либо инициативы, Андрею Ермаку было бы неплохо ознакомиться с уже взятыми украинской стороной обязательствами. Хотя можно сказать, что подобное поведение для представителей Украины традиционно", - добавил Бердичевский.