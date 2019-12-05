РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T19:55+0300
https://ria.ru/20191205/1562027998.html
В ДНР призвали Киев к выполнению "Минска-2"
https://cdn23.img.ria.ru/images/153307/58/1533075860_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_c78a27715fcca357935b0ab64e6726de.jpg
РИА Новости

В ДНР призвали Киев к выполнению "Минска-2"

19:55 05.12.2019
195
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДепутаты во время заседания Народного совета Донецкой народной республики
Депутаты во время заседания Народного совета Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Депутаты во время заседания Народного совета Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский считает, что Киев должен сосредоточиться на выполнении минских соглашений вместо "сотрясания воздуха" громкими заявлениями о выборах в Донбассе.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года. Представитель ДНР в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что местные выборы в республике, согласно минским соглашениям, будут внеочередными, дата их проведения никак не зависит от электорального цикла на подконтрольной Киеву территории.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 19:35
ДНР призвала Киев проводить конституционную реформу по "Минску-2"
"Вместо сотрясания воздуха громкими фразами о том, что выборы в ДНР и ЛНР должны пройти одновременно с местными выборами по всей Украине 31 октября 2020 года, Андрею Ермаку и прочим членам команды Зеленского стоило бы сосредоточить свои усилия на выполнении свои обязательства по Комплексу мер", - сказал РИА Новости Бердичевский.
Он также отметил, что по "формуле Штайнмайера", определяющей порядок предоставления Донбассу особого статуса, выборы в Донбассе будут внеочередными и они никак не привязаны к выборам в подконтрольных Киеву районах.
Донбасс
Вчера, 15:11
В ДНР обеспокоены запросом Киева продлить сроки работ в Донбассе
"Прежде чем высказывать какие-либо инициативы, Андрею Ермаку было бы неплохо ознакомиться с уже взятыми украинской стороной обязательствами. Хотя можно сказать, что подобное поведение для представителей Украины традиционно", - добавил Бердичевский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Наблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области
Вчера, 13:32
В ДНР заявили о завершении мероприятий по отводу сил у Петровского
800000
Обсудить 0
Владислав БердичевскийСитуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинские военнослужащие
В ДНР осудили идею Киева о смене переговорщиков от Донбасса
Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего на контрольно-пропускном пункте в районе станицы Луганской
В ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР призвала Киев проводить конституционную реформу по "Минску-2"
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков призвал не ждать прорывов на "нормандском саммите"
Вадим Рабинович
Депутат Рады опасается срыва саммита в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе
Нэнси Пелоси
Лидер республиканского меньшинства обвинил Пелоси в ослаблении США
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Депутат Рады призвал возобновить авиасообщение с Россией
Статуя Фемиды
Суд в Киеве арестовал экс-главу следственного управления ГП Украины
Министерство юстиции США
Минюст США сообщил о помощи России в расследовании в отношении Якубца
Филарет Денисенко
В "новой церкви" Украины ждут возвращения раскольника Филарета
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу
Нэнси Пелоси
Пелоси обиделась на вопрос, ненавидит ли она Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния