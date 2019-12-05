В МИД выступили за восстановление авиасообщения с Грузией

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Андрея Руденко с председателем партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе . Россия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Грузией , заявили в МИД после встречи замглавы ведомствас председателем партии "Демократическое движение — Единая Грузия"

"Важно, чтобы в Тбилиси проявили более ответственный подход к выстраиванию отношений с Россией", — говорится на сайте министерства.

В МИД подчеркнули, что считают текущую ситуацию в Грузии ее внутренним делом.

"Россия принципиально воздерживается от вмешательства во внутриполитические процессы других стран. Мы заинтересованы в мире и стабильности в Грузии и в целом в Закавказском регионе", — отметили в дипведомстве.

Запрет на полеты

Прямое авиасообщение с Грузией запрещено для российских перевозчиков с 8 июля по указу Владимира Путина. Минтранс также приостановил полеты грузинских компаний в Россию.

Такие решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов согласно протоколу мероприятия сел в кресло спикера парламента.