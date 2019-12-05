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В МИД выступили за восстановление авиасообщения с Грузией
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РИА Новости

В МИД выступили за восстановление авиасообщения с Грузией

19:45 05.12.2019 (обновлено: 20:20 05.12.2019)
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© Depositphotos / Lina_moСамолеты грузинской авиакомпании Airzena
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
© Depositphotos / Lina_mo
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Грузией, заявили в МИД после встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с председателем партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.
"Важно, чтобы в Тбилиси проявили более ответственный подход к выстраиванию отношений с Россией", — говорится на сайте министерства.
В МИД подчеркнули, что считают текущую ситуацию в Грузии ее внутренним делом.
"Россия принципиально воздерживается от вмешательства во внутриполитические процессы других стран. Мы заинтересованы в мире и стабильности в Грузии и в целом в Закавказском регионе", — отметили в дипведомстве.
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Запрет на полеты

Прямое авиасообщение с Грузией запрещено для российских перевозчиков с 8 июля по указу Владимира Путина. Минтранс также приостановил полеты грузинских компаний в Россию.
Такие решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов согласно протоколу мероприятия сел в кресло спикера парламента.
Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.
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Андрей РуденкоЗураб АбашидзеМИД РФГригорий КарасинНино БурджанадзеРоссияГрузияВ мире
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ЕЕвгений
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