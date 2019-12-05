В протестах в Париже участвуют около 250 тысяч человек

Массовая протестная акция против пенсионной реформы началась около 14.00 (16.00 мск) у Восточного вокзала, маршрут шествия пролегает до площади Нации в Париже. Организаторами манифестации выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы 6 тысяч полицейских и жандармов.