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В МВД выступили против снижения наказуемого порога превышения скорости
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РИА Новости

В МВД выступили против снижения наказуемого порога превышения скорости

19:30 05.12.2019 (обновлено: 04:29 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В МВД России выступили против возможности понижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
По его словам, в начале этого года на заседании правительственной комиссии, которую возглавляет зампред правительства, по обеспечению безопасности дорожного движения, министерство выразило свою позицию, выступив против снижения администрируемого порога с 20 до 10 километров в час.
Министр заявил, что инициатива такого нововведения не принадлежит возглавляемому им ведомству. Вместе с тем, добавил Колокольцев, МВД выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на автомагистралях.
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Министерство транспорта в целом поддерживает данную инициативу, так как, когда был введен лимит в 20 километров в час, средства фиксации нарушений работали гораздо менее четко. В то же время, ведомство совместно с Росавтодором и ГК "Автодор" обсуждает перечень федеральных трасс, где в случае понижения нештрафуемого порога скорости будет повышен скоростной режим.
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