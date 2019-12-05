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Религия и мировоззрение
2019-12-05T19:26+0300
https://ria.ru/20191205/1562026825.html
В "новой церкви" Украины ждут возвращения раскольника Филарета
https://cdn23.img.ria.ru/images/155489/63/1554896398_0:185:3008:1876_1036x0_80_0_0_d25d9a5fcff8d53c931deebc8c57b2fe.jpg
РИА Новости

В "новой церкви" Украины ждут возвращения раскольника Филарета

19:25 05.12.2019 (обновлено: 19:26 05.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко
Филарет Денисенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Филарет Денисенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Глава "новой церкви" Украины "митрополит" Епифаний Думенко заявил, что ждет возвращения в свою церковную структуру раскольника Филарета Денисенко, так как он остается там "архиереем".
"Напомню, что владыка Филарет остается архиереем ПЦУ (православной церкви Украины, она же "новая церковь" - ред.) до сих пор. Если вы заметили, то во время проведения священных синодов его место ожидает до сих пор. Он самоизолировался, имеет небольшое количество сторонников, которые окружают его, но мы верим, что он передумает и в дальнейшем будет вместе с нами", - сказал Епифаний в интервью ВВС Украина, опубликованном в четверг.
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Он отметил, что раскольник Филарет должен "использовать свой опыт архиерейства" и управления, чтобы помогать "новой церкви".
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
Позднее министерство культуры Украины сообщило, что возглавляемая Филаретом церковная структура была ликвидирована. Однако Филарет обжаловал это решение. Окружной административный суд Киева запретил ликвидировать структуру до рассмотрения по существу ее иска к Минкульту Украины. В ноябре шестой апелляционный административный суда Киева отменил приостановку ликвидации церковной структуры Филарета.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)УкраинаВ мире
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