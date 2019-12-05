Минюст США сообщил о помощи России в расследовании в отношении Якубца

"Российское правительство предоставило ответ на запрос в рамках Договора о взаимной правовой помощи. Это был ответ, который был полезен для расследования до определенной степени", - сказал представитель ведомства на пресс-конференции, не приведя подробностей.

США в четверг обнародовали обвинения в киберпреступлениях и мошенничестве против граждан РФ Максима Якубца и Игоря Турашева. Якубца подозревают в организации хакерской группировки, которая с помощью вредоносных программ похищала личную и финансовую информацию пользователей.

Расследование, по итогам которого были выдвинуты обвинения, велось совместно силами США и Великобритании, по данным правоохранительных органов этих стран, оба россиянина в настоящее время находятся на территории России. Как заявил в связи с выдвижением обвинений на пресс-конференции в четверг представитель ФБР, "сложно добраться до них, но это не невозможно, длинная рука закона простирается по всему миру".