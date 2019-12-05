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Минюст США сообщил о помощи России в расследовании в отношении Якубца
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РИА Новости

Минюст США сообщил о помощи России в расследовании в отношении Якубца

19:24 05.12.2019
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© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
© AP Photo / J. David Ake
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Власти РФ ответили на запрос США в ходе расследования дела в отношении предполагаемой хакерской активности Максима Якубца, ответ был "до определенной степени" полезен, сообщили в четверг в министерстве юстиции США.
"Российское правительство предоставило ответ на запрос в рамках Договора о взаимной правовой помощи. Это был ответ, который был полезен для расследования до определенной степени", - сказал представитель ведомства на пресс-конференции, не приведя подробностей.
США в четверг обнародовали обвинения в киберпреступлениях и мошенничестве против граждан РФ Максима Якубца и Игоря Турашева. Якубца подозревают в организации хакерской группировки, которая с помощью вредоносных программ похищала личную и финансовую информацию пользователей.
Расследование, по итогам которого были выдвинуты обвинения, велось совместно силами США и Великобритании, по данным правоохранительных органов этих стран, оба россиянина в настоящее время находятся на территории России. Как заявил в связи с выдвижением обвинений на пресс-конференции в четверг представитель ФБР, "сложно добраться до них, но это не невозможно, длинная рука закона простирается по всему миру".
Министерство юстиции США
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