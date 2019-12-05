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Путин рассказал, что обсуждалось в ходе военных совещаний в Сочи
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РИА Новости

Путин рассказал, что обсуждалось в ходе военных совещаний в Сочи

19:17 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в четверг на совещании по развитию ВМФ РФ, что обсуждалось в ходе военных совещаний в Сочи.
"Сегодня наша заключительная встреча в рамках декабрьских совещаний с руководством Минобороны и других ведомств, а также предприятий ОПК. В ходе работы были рассмотрены ключевые направления развития ВМФ. С руководителями оборонных организаций мы обсудили вопросы выполнения заданий ГОЗ, прежде всего, в части строительства и модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружений и техники ВМФ", - сказал Путин.
Он отметил, что особое внимание было уделено исполнению поручений, которые были даны в ходе майских совещаний. "В том числе о наращивании состава и возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения", - сказал президент.
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