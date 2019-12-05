Путин рассказал, что обсуждалось в ходе военных совещаний в Сочи

"Сегодня наша заключительная встреча в рамках декабрьских совещаний с руководством Минобороны и других ведомств, а также предприятий ОПК. В ходе работы были рассмотрены ключевые направления развития ВМФ. С руководителями оборонных организаций мы обсудили вопросы выполнения заданий ГОЗ, прежде всего, в части строительства и модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружений и техники ВМФ", - сказал Путин.