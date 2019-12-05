Путин заявил, что Россия не заинтересована в гонке вооружений

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 5 дек - РИА Новости. Россия не заинтересована в гонке вооружений и размещении ракет там, где их нет сейчас, заявил в ходе совещания по военной тематике президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну еще раз, Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет", - сказал он.
Он также отметил, что в ходе совещания будет обсуждаться ситуация, связанная с выходом США из ДРСМД.
"Сегодня мы также обсудим меры по парированию потенциальных угроз, связанных с выходом Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - добавил президент.