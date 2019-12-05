Путин: Россия готова до конца года принять решение о продлении СНВ-3

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца года принять решение без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3.
"Есть и другой аспект разоруженческой повестки дня - это СНВ-3. Он истекает скоро. Все наши предложения на столе по продлению этого договора. Никакой реакции пока мы от партнеров не получили. В этой связи хочу еще раз подтвердить позицию России: РФ готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3", - сказал в четверг на совещании по развитию ВМФ РФ Путин.
Он добавил, что говорит это официально, чтобы потом не было двойных трактований. "Мы сегодня обсудим, что могли бы противопоставить всем недружественным шагам и какие оперативные решения были бы наиболее приемлемы и наименее затратны", - отметил президент.