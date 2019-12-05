США предложили до пяти миллионов долларов за информацию о Якубце

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти США предлагают вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию относительно предполагаемого участия россиянина Максима Якубца в кибермошенничестве, заявили в минюсте США.
"Государственный департамент в сотрудничестве в ФБР объявил сегодня о вознаграждении в размере до 5 миллионов долларов... за информацию, которая приведет к поимке или доказательству вины Якубца", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
Правоохранительные органы США выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина РФ Максима Якубца, сообщили в четверг в министерстве юстиции США. Обвинения также предъявлены Игорю Турашеву, который, по данным минюста, проживает в России.