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США предложили до пяти миллионов долларов за информацию о Якубце
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РИА Новости

США предложили до пяти миллионов долларов за информацию о Якубце

19:06 05.12.2019
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CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти США предлагают вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию относительно предполагаемого участия россиянина Максима Якубца в кибермошенничестве, заявили в минюсте США.

"Государственный департамент в сотрудничестве в ФБР объявил сегодня о вознаграждении в размере до 5 миллионов долларов... за информацию, которая приведет к поимке или доказательству вины Якубца", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Правоохранительные органы США выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина РФ Максима Якубца, сообщили в четверг в министерстве юстиции США. Обвинения также предъявлены Игорю Турашеву, который, по данным минюста, проживает в России.
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Министерство юстиции СШАФедеральное бюро расследований СШАРоссияСШАВ мире
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