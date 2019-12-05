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Туризм
2019-12-05T19:02+0300
https://ria.ru/20191205/1562025896.html
Во Франции в пятницу из-за забастовки отменят часть авиарейсов
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РИА Новости

Во Франции в пятницу из-за забастовки отменят часть авиарейсов

19:02 05.12.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАэропорт Париж – Шарль-де-Голль
Аэропорт Париж – Шарль-де-Голль
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Движение воздушного и железнодорожного транспорта во Франции будет нарушено в пятницу из-за забастовки против пенсионной реформы.
Как сообщила Французская национальная компания железных дорог (SNCF), в пятницу отменят движение 90 процентов высокоскоростных поездов TGV и 70 процентов региональных TER.
По информации генерального управления гражданской авиации Франции (DGAC), 20 процентов рейсов из Франции и в страну, которые обслуживаются аэропортами Руасси (имени Шарля де Голля), Орли, Бове, Лиона, Марселя, Тулузы и Бордо, будут отменены из-за забастовки. Телеканал BFMTV отмечает, что компания Air France не выполнит более четверти запланированных на пятницу внутренних рейсов и около 10 процентов рейсов на расстояния средней дальности.
Пятого декабря во Франции проходит крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка. В Париже полностью закрыты 11 линий метро, отменена большая часть пригородных парижских электричек RER (линии A и В), циркулируют лишь 30 процентов автобусов и трамваев.
Поводом для недовольства бастующих во Франции, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить их ряда привилегий.
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