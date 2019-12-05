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Центр Парижа оказался парализован в результате беспорядков
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РИА Новости

Центр Парижа оказался парализован в результате беспорядков

18:56 05.12.2019
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© REUTERS / Benoit TessierУчастники протестной акции в Париже против пенсионной реформы
Участники протестной акции в Париже против пенсионной реформы
© REUTERS / Benoit Tessier
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Центр Парижа в районе площади Республики оказался парализован для автомобильного движения в результате беспорядков, передаёт корреспондент РИА Новости.
На площади Республики продолжаются столкновения с полицией протестующих против пенсионной реформы - участники акции закидывают полицейских петардами, те в ответ применяют газ. Участники акции подожгли покрышки, в результате площадь и соседние улицы оказались окутаны дымом и слезоточивым газом. С площади несколько десятков тысяч человек разбежались по соседним улицам, фактически парализовав автомобильное движение. Люди чихают, прохожие пытаются оказать друг другу медицинскую помощь.
Другая часть протестующих организованными колоннами направилась по бульвару Вольтер в сторону площади Насьон. Они бьют в барабаны и поют революционные песни.
Массовая протестная акция против пенсионной реформы стартовала около 14.00 (16.00 мск) от Восточного вокзала по направлению к площади Нации в Париже. Ее организаторами выступили крупнейшие профсоюзы Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы 6 тысяч полицейских и жандармов.
Всего в стране запланировано около 250 манифестаций. По сообщению телеканала BFMTV, протесты в Нанте и Бордо сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.
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