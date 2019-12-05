Минюст США рассказал о "разрушительных" действиях россиянина Якубца

"Максим Якубец, предположительно, на протяжении десятилетия занимался преступной кибердеятельностью с применением двух самых разрушительных вирусов, которые когда-либо были использованы и которые привели к краже десятка миллионов долларов у жертв по всему миру", - сообщили в минюсте.