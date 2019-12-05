Минюст США рассказал о "разрушительных" действиях россиянина Якубца

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Минюст США заявляет, что используемый россиянами Максимом Якубцом и Игорем Турашевым компьютерные вирусы Bugat и Zeus оказали "самый разрушительный эффект" за последнее десятилетие.
"Максим Якубец, предположительно, на протяжении десятилетия занимался преступной кибердеятельностью с применением двух самых разрушительных вирусов, которые когда-либо были использованы и которые привели к краже десятка миллионов долларов у жертв по всему миру", - сообщили в минюсте.
Правоохранительные органы США выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина РФ Максима Якубца. Обвинения также предъявлены Игорю Турашеву, который, по данным минюста США, проживает в Йошкар-Оле. Отмечается, что они разработали вредоносные компьютерные вирусы Bugat и Zeus, которые с 2009 года привели к краже десятка миллионов долларов.