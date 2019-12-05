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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-05T18:52+0300
https://ria.ru/20191205/1562025256.html
Васильев: власти Дагестана окажут поддержку самозанятым сельчанам
https://cdn23.img.ria.ru/images/151018/80/1510188093_0:188:2975:1861_1036x0_80_0_0_e985e6a0aff731cbe8fc60ca01e0f473.jpg
РИА Новости

Васильев: власти Дагестана окажут поддержку самозанятым сельчанам

18:52 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи с Владимиром Путиным. 4 декабря 2017
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи с Владимиром Путиным. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Власти Дагестана изучают возможности оказания дополнительной поддержки самозанятого сельского населения, в том числе, путем предоставления дополнительных земельных участков и грантов, сообщил глава республики Владимир Васильев в ходе личного приема граждан в общественной приемной "Единой России".
К Васильеву обратился житель села Чиркей Буйнакского района, где большинство жителей занимается садоводством.
"Сейчас мы ведем работу, связанную с личными подсобными хозяйствами, изучаем, какие участки земли можем предложить малому бизнесу и ЛПХ. Не исключено, что на примере вашего села мы рассмотрим возможность реализации помощи сельским жителям, работающим на земле. Как вариант поддержки – грантовая форма", – привели в пресс-службе главы и правительства республики слова Васильева.
Он добавил, что также рассматривается возможность вовлечения сельхозтоваропроизводителей в сферу туризма.
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"Если мы будем направлять туристические потоки туда, где туристам могут предложить свежую, экологически чистую продукцию, это принесет пользу всем, прежде всего, самим местным жителям в виде дополнительного дохода", - пояснил глава Дагестана.
Васильев также поручил Минстрою РД взять на контроль работы по реконструкции насосной станции "Чиркейская", которые должны быть завершены до конца 2019 года и улучшить ситуацию с водоснабжением крестьянских хозяйств.
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Республика ДагестанВладимир Василев
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