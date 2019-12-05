Васильев: власти Дагестана окажут поддержку самозанятым сельчанам

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи с Владимиром Путиным. 4 декабря 2017

МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Власти Дагестана изучают возможности оказания дополнительной поддержки самозанятого сельского населения, в том числе, путем предоставления дополнительных земельных участков и грантов, сообщил глава республики Власти Дагестана изучают возможности оказания дополнительной поддержки самозанятого сельского населения, в том числе, путем предоставления дополнительных земельных участков и грантов, сообщил глава республики Владимир Васильев в ходе личного приема граждан в общественной приемной "Единой России".

К Васильеву обратился житель села Чиркей Буйнакского района, где большинство жителей занимается садоводством.

"Сейчас мы ведем работу, связанную с личными подсобными хозяйствами, изучаем, какие участки земли можем предложить малому бизнесу и ЛПХ. Не исключено, что на примере вашего села мы рассмотрим возможность реализации помощи сельским жителям, работающим на земле. Как вариант поддержки – грантовая форма", – привели в пресс-службе главы и правительства республики слова Васильева.

Он добавил, что также рассматривается возможность вовлечения сельхозтоваропроизводителей в сферу туризма.

"Если мы будем направлять туристические потоки туда, где туристам могут предложить свежую, экологически чистую продукцию, это принесет пользу всем, прежде всего, самим местным жителям в виде дополнительного дохода", - пояснил глава Дагестана.