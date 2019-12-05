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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-05T18:50+0300
https://ria.ru/20191205/1562025181.html
В пригородном поселке Махачкалы построят поликлинику
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РИА Новости

В пригородном поселке Махачкалы построят поликлинику

18:50 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Расулов / Перейти в фотобанкВрио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Расулов
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МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Новая поликлиника будет построена поселке Ленинкент, входящем в состав Махачкалы; об этом глава Дагестана Владимир Васильев сообщил в ходе личного приема граждан в общественной приемной "Единой России".
С просьбой о создании поликлиники к Васильеву обратились жители поселка, население которого быстро растет.
Как отметили в пресс-службе главы и правительства Дагестана, в настоящее время региональный Минздрав работает над медико-техническим заданием на строительство объекта, а администрация Махачкалы зарезервировала участок под новую поликлинику.
"Сейчас нам необходимо ускорить процесс, включив строительство новой поликлиники в одну из программ на ближайшую перспективу, чтобы как можно раньше обеспечить население Ленинкента поликлинической помощью. В рамках РИП уже в следующем году разработать проектно-сметную документацию объекта", - сказал Васильев.
Вид на дагестанский город Махачкала
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