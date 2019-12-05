В пригородном поселке Махачкалы построят поликлинику

Как отметили в пресс-службе главы и правительства Дагестана, в настоящее время региональный Минздрав работает над медико-техническим заданием на строительство объекта, а администрация Махачкалы зарезервировала участок под новую поликлинику.

"Сейчас нам необходимо ускорить процесс, включив строительство новой поликлиники в одну из программ на ближайшую перспективу, чтобы как можно раньше обеспечить население Ленинкента поликлинической помощью. В рамках РИП уже в следующем году разработать проектно-сметную документацию объекта", - сказал Васильев.