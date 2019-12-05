РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T18:48+0300
https://ria.ru/20191205/1562025080.html
Киев потребовал от венгерского канала не обозначать Крым российским
https://cdn25.img.ria.ru/images/152243/17/1522431714_0:167:3049:1882_1036x0_80_0_0_c7cd6b3a808719d7a8368b24ad5801fb.jpg
РИА Новости

Киев потребовал от венгерского канала не обозначать Крым российским

18:48 05.12.2019
984
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Посольство Украины в Будапеште потребовало от венгерского телеканала М1 исправить видеосюжет, в котором Крым обозначен территорией РФ.
Как говорится в заявлении посольства на странице в Facebook, в связи с появлением на центральном венгерском телеканале М1 видеосюжета с российским Крымом "посольство обратилось к телеканалу и к министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием по исправлению надписи".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
4 декабря, 13:41
Токаев: Казахстан не считает аннексией воссоединение Крыма с Россией
"Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в посольстве ожидают, что также будет исправлен данный видеосюжет в сети Интернет. "Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", - говорится в сообщении.
Воислав Шешель
Вчера, 15:24
Сербский политик призвал Белград признать Крым частью России
08120310
Обсудить 1
КрымРоссияВенгрияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Понятно, почему у них экономика хромает: все силы уходят на то, чтобы непрерывно мониторить всю мировую прессу, все каналы, все приложения... Это ж с ума можно сойти, тут не до экономики!
5 декабря, 18:49
Von Stirliz
650000
Рекомендуем
Вид на Балаклаву
МИД Украины вызвал посла Казахстана после слов Токаева о Крыме
Программный код на экране ноутбука
Минюст США рассказал о "разрушительных" действиях россиянина Якубца
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Депутат Рады призвал возобновить авиасообщение с Россией
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Вадим Рабинович
Депутат Рады опасается срыва саммита в "нормандском формате"
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево, Украина
В Совфеде оценили заявление Киева о плане "Б" по Донбассу
Министерство юстиции США
США предложили до пяти миллионов долларов за информацию о Якубце
Министерство юстиции США
Минюст США сообщил о помощи России в расследовании в отношении Якубца
Нэнси Пелоси
Пелоси обиделась на вопрос, ненавидит ли она Трампа
Компрессорная установка на месторождении природного газа
"Нафтогаз" заявил об угрозе повышения цен на газ в Европе
Воислав Шешель
Сербский политик призвал Белград признать Крым частью России
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон заявил о "возросшей" угрозе со стороны России
Пентагон
Пентагон обвинил Китай в "нарушении международного порядка"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния