Киев потребовал от венгерского канала не обозначать Крым российским

"Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве ожидают, что также будет исправлен данный видеосюжет в сети Интернет. "Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", - говорится в сообщении.