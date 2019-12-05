Киев потребовал от венгерского канала не обозначать Крым российским

Как говорится в заявлении посольства на странице в Facebook, в связи с появлением на центральном венгерском телеканале М1 видеосюжета с российским Крымом "посольство обратилось к телеканалу и к министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием по исправлению надписи".
"Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в посольстве ожидают, что также будет исправлен данный видеосюжет в сети Интернет. "Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", - говорится в сообщении.