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Турчак назвал правозащиту одним из приоритетных направлений работы ЕР
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РИА Новости

Турчак назвал правозащиту одним из приоритетных направлений работы ЕР

18:37 05.12.2019 (обновлено: 18:38 05.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСекретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал правозащитную работу одним из магистральных направлений деятельности партии.
"Единая Россия" на прошедшем 23 ноября партийном съезде объявила о создании правозащитного центра в рамках генсовета партии. Его сопредседателями стали депутат Госдумы Михаил Старшинов и главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Я считаю, что это одно из магистральных направлений нашей работы", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета партии в четверг.
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