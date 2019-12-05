Турчак назвал правозащиту одним из приоритетных направлений работы ЕР

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал правозащитную работу одним из магистральных направлений деятельности партии.
"Единая Россия" на прошедшем 23 ноября партийном съезде объявила о создании правозащитного центра в рамках генсовета партии. Его сопредседателями стали депутат Госдумы Михаил Старшинов и главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Я считаю, что это одно из магистральных направлений нашей работы", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета партии в четверг.