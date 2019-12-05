Лавров обсудил с главой МИД Молдавии расширение сотрудничества стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ

КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой встретился в четверг с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках министерского саммита ОБСЕ , чтобы обсудить расширение сотрудничества, сообщает пресс-служба молдавского МИД.

"Официальные лица обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов повестки дня двусторонних молдавско-российских отношений, подтвердив взаимную готовность к продолжению политического диалога на всех уровнях, а также общий интерес к расширению сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского МИД.

Как отметили в министерстве, официальные лица высказались за продолжение усилий по выявлению всеобъемлющего и устойчивого политического решения приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии.