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Источник: в Москве задержали мужчину с колбами с опасной жидкостью
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РИА Новости

Источник: в Москве задержали мужчину с колбами с опасной жидкостью

18:30 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА,5 дек - РИА Новости. Полиция задержала в центре Москвы мужчину, который заявил, что у него при себе флаконы с опасным химическим составом, сообщил в четверг РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции по району Якиманка", - сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что мужчину задержали у одного из зданий в центре Москвы после того, как он заявил, что у него при себе опасная жидкость.
В настоящее время полиция выясняет личность и мотивы задержанного.
В ГУМВД по Москве официально инцидент не комментируют.
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ГУМВДМоскваПроисшествия
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