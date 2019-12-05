Источник: в Москве задержали мужчину с колбами с опасной жидкостью

МОСКВА,5 дек - РИА Новости. Полиция задержала в центре Москвы мужчину, который заявил, что у него при себе флаконы с опасным химическим составом, сообщил в четверг РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции по району Якиманка", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что мужчину задержали у одного из зданий в центре Москвы после того, как он заявил, что у него при себе опасная жидкость.
В настоящее время полиция выясняет личность и мотивы задержанного.
В ГУМВД по Москве официально инцидент не комментируют.