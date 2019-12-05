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Пентагон прокомментировал возможность продления СНВ-3
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РИА Новости

Пентагон прокомментировал возможность продления СНВ-3

18:29 05.12.2019 (обновлено: 18:49 05.12.2019)
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Время для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще есть, и если продлить договор прямо сейчас, это повредит возможности более широкого соглашения с Москвой и Пекином, заявил замминистра обороны США Джон Руд.
На слушаниях в сенате Руда спросили, почему Пентагон до сих пор не принял решение о продлении СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.
"Если США продлят его сейчас, это, как я думаю, сократит возможность того, что у нас будет возможность убедить Россию и Китай начать переговоры по более широкому соглашению", - ответил Руд.
"У нас есть время до февраля 2021... Если США и Россия решат продлить договор, не потребуется значительных переговоров, нужно будет лишь договориться о времени (продления)", - добавил он.
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Он напомнил, что президент США Дональд Трамп распорядился добиваться соглашения и с Россией, и с Китаем, который не был участником прошлых договоров по стратегической стабильности. На вопрос сенатора Джинн Шахин, почему переговоры о продлении СНВ-3 не ведутся сейчас, Руд пояснил, что переговоров по отдельным статьям договора сейчас не требуется, нужно только определиться со сроком его действия.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысяч единиц нестратегического ядерного оружия.
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Договор СНВ-3Министерство обороны СШАКитайРоссияСШАВ мире
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