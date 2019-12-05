Пентагон прокомментировал возможность продления СНВ-3

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Время для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Время для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще есть, и если продлить договор прямо сейчас, это повредит возможности более широкого соглашения с Москвой и Пекином, заявил замминистра обороны США Джон Руд.

На слушаниях в сенате Руда спросили, почему Пентагон до сих пор не принял решение о продлении СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

"Если США продлят его сейчас, это, как я думаю, сократит возможность того, что у нас будет возможность убедить Россию и Китай начать переговоры по более широкому соглашению", - ответил Руд.

"У нас есть время до февраля 2021... Если США и Россия решат продлить договор, не потребуется значительных переговоров, нужно будет лишь договориться о времени (продления)", - добавил он.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп распорядился добиваться соглашения и с Россией, и с Китаем, который не был участником прошлых договоров по стратегической стабильности. На вопрос сенатора Джинн Шахин, почему переговоры о продлении СНВ-3 не ведутся сейчас, Руд пояснил, что переговоров по отдельным статьям договора сейчас не требуется, нужно только определиться со сроком его действия.