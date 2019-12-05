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Россия не занимает чью-либо сторону в конфликте в Ливии, заявил Лавров
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РИА Новости

Россия не занимает чью-либо сторону в конфликте в Ливии, заявил Лавров

18:27 05.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Россия не занимает чью-либо сторону в ливийском конфликте и ставит во главу угла интересы ливийцев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству "АСКАньюс".
"Российская политика в Ливии исключительно ответственна, не имеет геополитического измерения и ставит во главу угла интересы ливийцев. Мы не выступаем на чьей-либо стороне в конфликте", - сказал Лавров, комментируя заявление, что некоторые на Западе боятся российской активности в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара.
Ранее помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил Россию и частную военную компанию "Вагнер" в "дестабилизации" в Ливии путем поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал соответствующие заявления утками. По его словам, в Кремле считают, что многие страны не вправе говорить о дестабилизации ситуации в Ливии частными военными компаниями.
"Наши подходы к урегулированию кризисных ситуаций – будь то на Ближнем Востоке или в других регионах мира – неизменно опираются на принцип всеохватывающего общенационального диалога, направленного на поиск компромиссных развязок на основе норм международного права и соответствующих резолюций СБ ООН", - отметил глава российского МИД.
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Лавров напомнил, что Москва неоднократно подтверждала такую позицию публично, в том числе в ходе международных конференций по Ливии. "Наша цель – помочь ливийцам преодолеть хаос, в который их страна была ввергнута восемь лет назад в результате нелегитимной интервенции НАТО, восстановить на всей ее территории мир и безопасность, столь необходимые для устойчивого развития. Думаю, таким будущее Ливии видится не только нам, но и всему мировому сообществу", - подчеркнул министр.
"Исходим из того, что важнейшей составляющей в деле стабилизации ситуации в этом государстве Северной Африки, на всем ближневосточном пространстве в целом остается бескомпромиссная борьба с терроризмом, который может быть искоренен только коллективными усилиями и с опорой на положения Устава ООН", - заключил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Сергей ЛавровЛивияРоссияВ мире
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