Россия не занимает чью-либо сторону в конфликте в Ливии, заявил Лавров

"Российская политика в Ливии исключительно ответственна, не имеет геополитического измерения и ставит во главу угла интересы ливийцев. Мы не выступаем на чьей-либо стороне в конфликте", - сказал Лавров, комментируя заявление, что некоторые на Западе боятся российской активности в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара.

Ранее помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил Россию и частную военную компанию "Вагнер" в "дестабилизации" в Ливии путем поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал соответствующие заявления утками. По его словам, в Кремле считают, что многие страны не вправе говорить о дестабилизации ситуации в Ливии частными военными компаниями.

"Наши подходы к урегулированию кризисных ситуаций – будь то на Ближнем Востоке или в других регионах мира – неизменно опираются на принцип всеохватывающего общенационального диалога, направленного на поиск компромиссных развязок на основе норм международного права и соответствующих резолюций СБ ООН", - отметил глава российского МИД.

Лавров напомнил, что Москва неоднократно подтверждала такую позицию публично, в том числе в ходе международных конференций по Ливии. "Наша цель – помочь ливийцам преодолеть хаос, в который их страна была ввергнута восемь лет назад в результате нелегитимной интервенции НАТО, восстановить на всей ее территории мир и безопасность, столь необходимые для устойчивого развития. Думаю, таким будущее Ливии видится не только нам, но и всему мировому сообществу", - подчеркнул министр.

"Исходим из того, что важнейшей составляющей в деле стабилизации ситуации в этом государстве Северной Африки, на всем ближневосточном пространстве в целом остается бескомпромиссная борьба с терроризмом, который может быть искоренен только коллективными усилиями и с опорой на положения Устава ООН", - заключил он.