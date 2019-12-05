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Религия и мировоззрение
2019-12-05T18:25+0300
https://ria.ru/20191205/1562024135.html
В РПЦ оценили диалог с законодателями по закону о насилии в семье
https://cdn25.img.ria.ru/images/153176/88/1531768873_0:0:3110:1750_1036x0_80_0_0_c871ea22810d67c7c8a121375ee5a795.jpg
РИА Новости

В РПЦ оценили диалог с законодателями по закону о насилии в семье

18:25 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ "Вера и слово". 30 октября 2018
Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ Вера и слово. 30 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В РПЦ полагают, что законодатели услышали и поняли позицию Церкви по поводу опубликованного проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом заявил в четверг журналистам глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Констатируем, что в обществе выражена явная озабоченность как вопросом насилия, так и неприкосновенности семейной жизни. Задача законодателей - соединить эти озабоченности. Мы находимся в конструктивном диалоге с законодателями, полагаем, что наши опасения услышаны, а также имеем подтверждение готовности законодателей выслушать наше мнение относительно дальнейших действий по проблеме насилия в семье", - сказал Легойда.
Он также напомнил слова патриарха Кирилла как о недопустимости насилия в семье, так и необходимости защитить семью от вмешательства извне. "Мы считаем безусловно недопустимым вмешательство во внутреннюю жизнь семьи, которая охраняется нормами Конституции о неприкосновенности семейной жизни и другими законами. Каждая семья обладает автономией, правом воспитывать своих детей согласно своим убеждениям, без всякого стороннего вмешательства", - отметил глава синодального отдела.
Горожане на прогулке в сквере
4 декабря, 14:45Религия и мировоззрение
РПЦ: законопроект "о домашнем насилии" разрушает семью
В пятницу, 29 ноября, на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодателей отказаться от рассмотрения и принятия документа в нынешнем виде, назвав его "неприемлемым как с правовой, так и с концептуальной точки зрения".
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