В РПЦ оценили диалог с законодателями по закону о насилии в семье

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ "Вера и слово". 30 октября 2018

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В РПЦ полагают, что законодатели услышали и поняли позицию Церкви по поводу опубликованного проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом заявил в четверг журналистам глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Констатируем, что в обществе выражена явная озабоченность как вопросом насилия, так и неприкосновенности семейной жизни. Задача законодателей - соединить эти озабоченности. Мы находимся в конструктивном диалоге с законодателями, полагаем, что наши опасения услышаны, а также имеем подтверждение готовности законодателей выслушать наше мнение относительно дальнейших действий по проблеме насилия в семье", - сказал Легойда.

Он также напомнил слова патриарха Кирилла как о недопустимости насилия в семье, так и необходимости защитить семью от вмешательства извне. "Мы считаем безусловно недопустимым вмешательство во внутреннюю жизнь семьи, которая охраняется нормами Конституции о неприкосновенности семейной жизни и другими законами. Каждая семья обладает автономией, правом воспитывать своих детей согласно своим убеждениям, без всякого стороннего вмешательства", - отметил глава синодального отдела.

В пятницу, 29 ноября, на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".