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Пентагон обвинил Китай в "нарушении международного порядка"
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РИА Новости

Пентагон обвинил Китай в "нарушении международного порядка"

18:23 05.12.2019
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© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон
© Фото : David B. Gleason
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Замминистра обороны США Джон Руд обвинил Китай в "нарушении международного порядка, основанного на правилах" путем модернизации вооруженных сил.
"События... показывают, что действия Китая, такие как милитаризация Южно-Китайского моря, развитие наступательного кибернетического и космического потенциала, законные и незаконные усилия по приобретению конфиденциальных или продвинутых технологий двойного назначения для поддержки своих военных задач, - все это не соответствует мировому порядку, основанному на правилах, который принес пользу всем, включая Китай", - заявил Руд в показаниях конгрессу.
Он также отметил, что вооруженные силы КНР превышают 1 миллион человек, флот насчитывает 300 кораблей, а береговая охрана - 250, авиация составляет более 2,6 тысячи самолетов. Ракетный арсенал КНР он оценил в 750-1500 ракет малой дальности, 150-450 меньшей дальности и 80-160 средней дальности. Военный бюджет КНР за последние 20 лет вырос в 9,5 раза до 170 миллиардов долларов в 2018 году, отметил Руд. Военный бюджет США составляет немногим менее 700 миллиардов долларов.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
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