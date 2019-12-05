Пентагон обвинил Китай в "нарушении международного порядка"

"События... показывают, что действия Китая, такие как милитаризация Южно-Китайского моря, развитие наступательного кибернетического и космического потенциала, законные и незаконные усилия по приобретению конфиденциальных или продвинутых технологий двойного назначения для поддержки своих военных задач, - все это не соответствует мировому порядку, основанному на правилах, который принес пользу всем, включая Китай", - заявил Руд в показаниях конгрессу.