США обвинили россиянина Якубца в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы Правоохранительные органы США выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина РФ Максима Якубца, сообщили в четверг в министерстве юстиции США.

По данным американской стороны, Максим Якубец, обвинения против которого выдвинуты в Питтсбурге (штат Пельсивания) и штате Небраска, проживает в Москве. Он, считают в США, "ответственен за худшие хакерские атаки за последнее десятилетие".

По данным минюста США , Якубец являлся руководителем преступной группы, которая распространяла вредоносную программу Bugat, предназначенную для хищения личной и финансовой информации пользователей. Аналогичные обвинения предъявлены Игорю Турашеву, который, по данным минюста, проживает в России.

"Bugat была разработана для кражи личной конфиденциальный информации и финансовой информации", - сообщил представитель минюста.

Согласно выдвинутым обвинениям, россияне "заразили" вредоносной программой, предназначенной для хищения информации о банковских счетах пользователей, сотни тысяч компьютеров по всему миру, жертвы их атак в общей сложности потеряли более 70 миллионов долларов.

В американском ведомстве отметили, что жертвами киберпреступлений стали американские бизнесмены, неправительственные организации, и даже религиозные сообщества. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности преступников", - добавил в минюсте.