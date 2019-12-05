РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T19:51+0300
https://ria.ru/20191205/1562023602.html
США обвинили россиянина Якубца в мошенничестве
https://cdn22.img.ria.ru/images/152456/53/1524565339_0:211:3958:2437_1036x0_80_0_0_929aaac89d9a7e248c3030bc57194461.jpg
РИА Новости

США обвинили россиянина Якубца в мошенничестве

18:15 05.12.2019 (обновлено: 19:51 05.12.2019)
868
© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы США выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина РФ Максима Якубца, сообщили в четверг в министерстве юстиции США.
По данным американской стороны, Максим Якубец, обвинения против которого выдвинуты в Питтсбурге (штат Пельсивания) и штате Небраска, проживает в Москве. Он, считают в США, "ответственен за худшие хакерские атаки за последнее десятилетие".
Министерство юстиции США
Вчера, 19:24
Минюст США сообщил о помощи России в расследовании в отношении Якубца
По данным минюста США, Якубец являлся руководителем преступной группы, которая распространяла вредоносную программу Bugat, предназначенную для хищения личной и финансовой информации пользователей. Аналогичные обвинения предъявлены Игорю Турашеву, который, по данным минюста, проживает в России.
"Bugat была разработана для кражи личной конфиденциальный информации и финансовой информации", - сообщил представитель минюста.
Согласно выдвинутым обвинениям, россияне "заразили" вредоносной программой, предназначенной для хищения информации о банковских счетах пользователей, сотни тысяч компьютеров по всему миру, жертвы их атак в общей сложности потеряли более 70 миллионов долларов.
В американском ведомстве отметили, что жертвами киберпреступлений стали американские бизнесмены, неправительственные организации, и даже религиозные сообщества. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности преступников", - добавил в минюсте.
Сообщается, что Великобритания также экстрадировала двух сообщников Якубца в США. Их фамилии не называются.
Хакерская атака
17 июня, 08:00
"Отключить Россию одним кликом": оружие США, о котором не знает Трамп
3400114
Обсудить 0
Министерство юстиции СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против семи российских компаний
Министерство юстиции США
Минюст США сообщил о помощи России в расследовании в отношении Якубца
Пентагон
Пентагон обвинил Китай в "нарушении международного порядка"
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Министерство юстиции США
США предложили до пяти миллионов долларов за информацию о Якубце
Программный код на экране ноутбука
Минюст США рассказал о "разрушительных" действиях россиянина Якубца
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон заявил о "возросшей" угрозе со стороны России
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали планы Киева по выборам в Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США вновь будут использовать "российскую карту" перед выборами
СМИ впервые показали ядерный чемоданчик изнутри
Российское ТВ впервые показало "ядерный чемоданчик" изнутри
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон прокомментировал возможность продления СНВ-3
Компрессорная установка на месторождении природного газа
"Нафтогаз" заявил об угрозе повышения цен на газ в Европе
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Депутат Рады призвал возобновить авиасообщение с Россией
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода
Российский раввин Борода собирается стать "железным человеком"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния