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2019-12-05T20:12+0300
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Российское ТВ впервые показало "ядерный чемоданчик" изнутри
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РИА Новости

Российское ТВ впервые показало "ядерный чемоданчик" изнутри

18:15 05.12.2019 (обновлено: 20:12 05.12.2019)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" впервые в истории телевидения показал "ядерный чемоданчик" в раскрытом виде.
Об устройстве "ядерного чемоданчика" рассказал ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров.
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Он обратил внимание, что кнопка "Пуск" белого цвета, а не красного, как обычно предполагается.
"Этот самый чемодан находился у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим. Одна из составляющих чемоданчика — флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются", — рассказал ведущий.
Он отметил, что, хотя представленный чемоданчик — 50-летней давности, это первый случай, когда его устройство демонстрируют на телевидении.
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РоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Этот чемоданчик явно устарел. Иначе бы его не показали на ТВ. За 50 лет прогресс в России далеко ушел вперед. И этот раритет пусть будет предупреждением для США что ничего не будет происходить безнаказанно в случае если они будут хулиганить.
5 декабря, 20:39
Алексей Степанов
1510002
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