Российское ТВ впервые показало "ядерный чемоданчик" изнутри

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" впервые в истории телевидения показал "ядерный чемоданчик" в раскрытом виде.
Об устройстве "ядерного чемоданчика" рассказал ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров.
Он обратил внимание, что кнопка "Пуск" белого цвета, а не красного, как обычно предполагается.
"Этот самый чемодан находился у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим. Одна из составляющих чемоданчика — флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются", — рассказал ведущий.
Он отметил, что, хотя представленный чемоданчик — 50-летней давности, это первый случай, когда его устройство демонстрируют на телевидении.