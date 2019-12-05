Российское ТВ впервые показало "ядерный чемоданчик" изнутри

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеканал Телеканал "Звезда" впервые в истории телевидения показал "ядерный чемоданчик" в раскрытом виде.

Об устройстве "ядерного чемоданчика" рассказал ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров.

Он обратил внимание, что кнопка "Пуск" белого цвета, а не красного, как обычно предполагается.

"Этот самый чемодан находился у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим. Одна из составляющих чемоданчика — флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются", — рассказал ведущий.