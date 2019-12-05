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Школа волонтера
2019-12-05T18:16+0300
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Добровольцы представили свои проекты и предложения президенту России
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РИА Новости

Добровольцы представили свои проекты и предложения президенту России

18:16 05.12.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Международного форума добровольцевДобровольцы представили свои проекты и предложения президенту России
Добровольцы представили свои проекты и предложения президенту России
© Фото предоставлено пресс-службой Международного форума добровольцев
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами добровольческого движения в рамках Международного форума добровольцев. Руководители социальных проектов и НКО представили главе страны свои предложения по развитию различных сфер волонтерства, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".
В частности, председатель отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев рассказал, что за время существования отделения проекта были открыты в 53 регионах России, волонтеры движения приняли участие в поисках примерно 55 тысяч человек, более 46 тысяч были найдены живыми при их участии. Спасатель попросил президента поддержать инициативу по синхронизации баз данных пациентов, попавших в больницу, с запросами МВД по потерявшимся и дать добровольческим отрядам доступ к этой информации.
Татьяна Авдеева, координатор проекта "Другая медицина", направленного на помощь бездомным, представила главе государства предложения по изменению ряда нормативных актов, которые касаются оказания бесплатных медицинских услуг людям, не имеющим документов.

Правильнее, конечно, этих людей с улицы вообще забирать, их социализировать, чтобы они назад вернулись в общество, это понятно. Но если такое есть, а оно есть, с этим надо работать, в том числе таким образом, как вы", – отметил президент.

Кроме того, участники встречи высказали предложения по доработке нормативно-правовых актов, разрешающих допуск добровольцев к работе на объектах культурного наследия, по созданию совместных "окон" ОНФ и волонтерских организаций для обращений граждан в рамках проекта "ОНФ.Помощь", обсудили возможность внесения новых вопросов для граждан в рамках Всероссийской переписи населения.
Автор проекта "Бабушка на час" Вера Лазарева из Волгоградской области попросила главу государства расширить грантовый фонд конкурса для "серебряных" добровольцев "Молоды душой". Так, по ее словам, более четверти граждан старше 55 лет сегодня участвуют в "помогающих" практиках, но при этом волонтеры старшего возраста сталкиваются со сложностью в получении финансирования на развитие своей деятельности.
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Также добровольцы пригласили президента посетить открытие всероссийской акции "Вахта памяти", которое пройдет в апреле 2020 года в Керчи, и провести добрый урок для юных волонтеров. Кроме того, глава государства традиционно принял участие в акции "Елка желаний" всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной". Он взял с елки несколько открыток, пообещав исполнить все пожелания как можно скорее.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииОНФВолонтерыРоспатриотцентрВладимир ПутинСочи
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