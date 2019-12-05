В ДНР прокомментировали планы Киева по выборам в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Местные выборы в самопровозглашенной Донецкой народной республике, согласно минским соглашениям, будут внеочередными, дата их проведения никак не зависит от электорального цикла на подконтрольной Киеву территории, заявила в четверг полпред ДНР в контактной группе по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.
"Напоминаем киевским властям, что согласно тексту формулы Штайнмайера, согласованному самим Ермаком и подписанному (представителем Киева в контактной группе – ред.) Леонидом Кучмой, выборы в Донбассе будут внеочередными и никак не будут зависеть от украинского электорального цикла. Односторонние действия Киева лишь нивелируют те небольшие успехи, что появились в минском процессе за последнее время", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.