Лавров напомнил о готовности России к сотрудничеству с ЕС

"Со своей стороны по-прежнему открыты для прагматичного сотрудничества с Евросоюзом – нашим соседом и важным торгово-экономическим партнером. Исходим из того, что имеющиеся проблемные моменты вполне поддаются решению, если руководствоваться принципами взаимного уважения интересов", - заявил он.