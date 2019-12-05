Лавров напомнил о готовности России к сотрудничеству с ЕС

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москва открыта к прагматичному сотрудничеству с Брюсселем, существующие в отношениях РФ и Евросоюза проблемы поддаются решению при взаимном уважении интересов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству "АСКАньюс".
"Со своей стороны по-прежнему открыты для прагматичного сотрудничества с Евросоюзом – нашим соседом и важным торгово-экономическим партнером. Исходим из того, что имеющиеся проблемные моменты вполне поддаются решению, если руководствоваться принципами взаимного уважения интересов", - заявил он.
Министр отметил, что на отношения все еще в значительной мере влияет немногочисленная группа русофобов внутри ЕС, они при поддержке США не скрывают заинтересованности в "сдерживании" России.