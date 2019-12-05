Пентагон заявил о "возросшей" угрозе со стороны России

"Россия: на протяжении последнего десятилетия мы видели значительный рост этой угрозы", - говорится в письменных показаниях Руда комитету сената по вооруженным силам.
По его словам, РФ делает акцент на своих ядерных силах и проведении широкомасштабных учений, а также инвестирует значительные средства в то, чтобы не позволить противнику доступ в те или иные регионы.
"Также Россия предприняла значительное улучшение конвенциональных сил, а также много инвестировала в кибернетические, космические, электронные и гибридные методы ведения войны", - заявил Руд.
Кроме того, он обвинил Россию в "дестабилизирующих действиях" и "попытках оказать влияние на демократические выборы и референдумы в ряде стран".