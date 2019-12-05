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Минфин США ввел санкции против семи российских компаний
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РИА Новости

Минфин США ввел санкции против семи российских компаний

18:08 05.12.2019 (обновлено: 18:39 05.12.2019)
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CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Минфин США в четверг ввел санкции в отношении семи российских компаний, среди которых Evil Corp, и 17 физических лиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp - российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного ПО Dridex", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, "сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций, включая Evil Corp, его основных кибернетических операторов", добавил минфин.
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