Лавров заявил, что Россия остается открытой к диалогу с США

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва не стремится создавать новые трудности в отношениях с США, но будет отвечать на недружественные шаги Вашингтона, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия точно не стремится создавать новые трудности в отношениях с США. Наоборот, давно предлагаем американским партнерам выстраивать устойчивое и предсказуемое взаимодействие по всем вопросам, причем вне зависимости от электоральных циклов и других факторов внутриполитической конъюнктуры", - сказал Лавров в интервью итальянскому информационному агентству "АСКАньюс".
Министр отметил, что российская сторона намерена "действовать прагматично: отвечать на недружественные шаги, но оставаться открытыми к возвращению диалога с Вашингтоном на конструктивную основу, к совместному поиску путей оздоровления российско-американских отношений".
"Двусторонняя стабилизация пошла бы на пользу и нам с американцами, и всему международному сообществу, открыла бы возможности для реализации значительного потенциала сотрудничества на различных направлениях. Среди тем, требующих приоритетного внимания, – обеспечение стратегической стабильности, противодействие международному терроризму и другим опасным вызовам", - констатировал глава МИД РФ.