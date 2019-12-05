РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T18:02+0300
https://ria.ru/20191205/1562023018.html
В России количество погибших в ДТП уменьшилось на 9%
https://cdn24.img.ria.ru/images/153279/15/1532791557_0:121:2738:1661_1036x0_80_0_0_c3b2f209d8e80cbf992479dd9b177aea.jpg
РИА Новости

В России количество погибших в ДТП уменьшилось на 9%

18:02 05.12.2019
113
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За десять месяцев 2019 года на российских дорогах погибли 13,6 тысячи человек, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,4%, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-майор полиции Владимир Кузин.
"Если мы сравним буквально свежие цифры - десять месяцев прошлого года и этого года, то в прошлом году, если число аварий было 138,1 тысячи, то в 2019 году это 132,3 тысячи, минус 3,5%. Число погибших, прошлый год – 14,9 тысячи, 2019-й – 13,6 тысячи, минус 9,4%. Соответственно, количество раненых тоже уменьшилось практически на 3%", - рассказал Кузин.
Пешеходы на переходе
20 ноября, 15:03
Госавтоинспекция: пешеходы составляют треть всех погибших в ДТП
611002
Обсудить 1
Владимир КузинРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против семи российских компаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Россия остается открытой к диалогу с США
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы
Эксперт оценил негативный эффект от санкций Евросоюза в 0,5% от ВВП РФ
Кадр из фильма Бешеный бык
Роберт Де Ниро рассказал, какая роль ему далась тяжелее всего
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
Союз автошкол России прокомментировал отмену "площадки" на экзамене
Полицейский
Источник: в Москве задержали мужчину с колбами с опасной жидкостью
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил о готовности России к сотрудничеству с ЕС
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Участники протестной акции в Париже против пенсионной реформы
В центре Парижа протестующие начали жечь покрышки
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон заявил о "возросшей" угрозе со стороны России
СМИ впервые показали ядерный чемоданчик изнутри
Российское ТВ впервые показало "ядерный чемоданчик" изнутри
Сотрудник полиции возле Эйфелевой башни в Париже
Протестующие в центре Парижа начали кидать в полицию петарды
Новогодняя иллюминация в Крыму
В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Киев потребовал от венгерского канала не обозначать Крым российским
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США вновь будут использовать "российскую карту" перед выборами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния