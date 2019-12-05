В России количество погибших в ДТП уменьшилось на 9%

"Если мы сравним буквально свежие цифры - десять месяцев прошлого года и этого года, то в прошлом году, если число аварий было 138,1 тысячи, то в 2019 году это 132,3 тысячи, минус 3,5%. Число погибших, прошлый год – 14,9 тысячи, 2019-й – 13,6 тысячи, минус 9,4%. Соответственно, количество раненых тоже уменьшилось практически на 3%", - рассказал Кузин.