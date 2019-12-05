Протестующие в центре Парижа начали кидать в полицию петарды

ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы во Протестующие против пенсионной реформы во Франции начали бить витрины в центре Парижа , кидать в полицию петарды и взрывпакеты, в ответ полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.

Сейчас полиция пытается оттеснить протестующих с площади Республики в соседние переулки, чтобы таким образом рассечь митинг. Многие митингующие отошли с площади, они промывают глаза и оказывают друг другу первую медицинскую помощь после применения газа.

Пятого декабря во Франции проходит крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка. В результате протестов значительно нарушена работа транспорта по всей стране. В Париже полностью закрыты 11 линий метро, отменена большая часть пригородных парижских электричек RER (линии A и В), циркулируют лишь 30 процентов автобусов и трамваев.