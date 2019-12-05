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Протестующие в центре Парижа начали кидать в полицию петарды
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РИА Новости

Протестующие в центре Парижа начали кидать в полицию петарды

17:59 05.12.2019 (обновлено: 20:03 05.12.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле Эйфелевой башни в Париже
Сотрудник полиции возле Эйфелевой башни в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы во Франции начали бить витрины в центре Парижа, кидать в полицию петарды и взрывпакеты, в ответ полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас полиция пытается оттеснить протестующих с площади Республики в соседние переулки, чтобы таким образом рассечь митинг. Многие митингующие отошли с площади, они промывают глаза и оказывают друг другу первую медицинскую помощь после применения газа.
Пятого декабря во Франции проходит крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка. В результате протестов значительно нарушена работа транспорта по всей стране. В Париже полностью закрыты 11 линий метро, отменена большая часть пригородных парижских электричек RER (линии A и В), циркулируют лишь 30 процентов автобусов и трамваев.
Поводом недовольства бастующих во Франции, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
Сотрудник полиции в Париже
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