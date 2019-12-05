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Число пострадавших в ДТП в Калуге выросло до девяти человек
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП в Калуге выросло до девяти человек

17:57 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге увеличилось до девяти человек, сообщило УМВД по региону.
В четверг на улице Георгия Амелина маршрутное такси врезалось в мачту освещения. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Один из пострадавших госпитализирован в лечебное учреждение, остальным оказана медицинская помощь, затем они были отпущены домой", - информирует ведомство.
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КалугаПроисшествия
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