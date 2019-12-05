Число пострадавших в ДТП в Калуге выросло до девяти человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге увеличилось до девяти человек, сообщило УМВД по региону.
В четверг на улице Георгия Амелина маршрутное такси врезалось в мачту освещения. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Один из пострадавших госпитализирован в лечебное учреждение, остальным оказана медицинская помощь, затем они были отпущены домой", - информирует ведомство.