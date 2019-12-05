В центре Парижа протестующие начали жечь покрышки

ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Участники акции протеста в центре Участники акции протеста в центре Парижа начали устраивать костры из покрышек, передает корреспондент РИА Новости.

На бульваре Мажента, где сейчас собрались несколько десятков тысяч человек, активисты начали поджигать колеса специально приготовленных самокатов. Чёрный дым покрыл весь бульвар, приехала пожарная машина.

Активисты поясняют, что таким образом они поддерживают забастовку транспортников, кроме того, у них не было другой возможности принести на митинг покрышки, кроме как использовать собственные самокаты.

Радикально настроенные активисты также взрывают петарды и взрывпакеты. Полиция в происходящее не вмешивается.

Пятого декабря во Франции проходит крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой принимают участие разные категории французов. В результате забастовки значительно нарушена работа транспорта по всей стране. В Париже полностью закрыты 11 линий метро, отменена большая часть пригородных парижских электричек RER (линии A и В), циркулируют лишь 30% автобусов и трамваев.