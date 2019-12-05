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Союзное государство
2019-12-05T17:54+0300
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Эксперты рассказали, чего Москва и Минск ждут от взаимной интеграции
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РИА Новости

Эксперты рассказали, чего Москва и Минск ждут от взаимной интеграции

17:54 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. У России и Белоруссии разные ожидания от интеграции: Минск в первую очередь сфокусирован на экономических аспектах, тогда как Москва – скорее на политических, считают эксперты.
Белоруссия и РФ 8 декабря будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты". В ноябре премьер республики Сергей Румас заявил, что Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 "дорожных карт" по интеграции.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
19 ноября, 20:51Союзное государство
Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции
Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявлял, что основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для республики в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ. На конец текущей недели запланированы переговоры по вопросам углубления интеграции на уровне премьеров, а затем – президентов Белоруссии и России.
Для Минска первоочерёдное значение имеет экономическая интеграция, тогда как Москва заинтересована в усилении военно-политического сотрудничества, заявил президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов на встрече политклуба в Москве.
"Исходя из того, что мы наблюдаем последние почти 30 лет, Белоруссия в лице Лукашенко хочет, в первую очередь, экономической интеграции, под которой, как я понимаю, Лукашенко понимает преференции, скидки, льготы - начиная от газа и заканчивая товарами, то есть стать фактически частью внутреннего рынка России, и это стратегический интерес для Белоруссии", - сказал Минтусов. По его мнению, тактикой в данном случае и является риторика Лукашенко, связанная с политической интеграцией и созданием Союзного государства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:29
Лукашенко будет принимать решение об интеграции двух стран с Путиным
"Если брать российскую сторону, в Москве прежде всего хотят военно-политическую интеграцию - это определённая стратегия. Вопросы, касающиеся интересов бизнеса или приватизации в Белоруссии - это тактические вопросы для руководства Кремля", - считает эксперт.
Для России первичны политические, а не экономические интересы, подчеркнул Минтусов. "От того, что экономика Белоруссии, например, интегрируется полностью в Россию, существенно не изменится ежегодный рост ВВП в России, уровень жизни и другие показатели", - пояснил он.
Со стороны России интеграция с Белоруссией имеет экономический и военно-политический аспекты, отметил другой политолог, почётный председатель программной комиссии белорусской социал-демократической партии "Грамада" Павел Кудюкин. По его словам, российский бизнес хочет активно включиться в приватизацию белорусских активов, чего белорусская сторона не хочет. "Там ещё достаточно много вкусных кусочков в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, машиностроении, пищевой промышленности", - пояснил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:30
Лукашенко напомнил РФ, что Белоруссия всегда была форпостом на Западе
Эксперт напомнил, что транзитное положение является конкурентным преимуществом Белоруссии, и сильным стимулом для развития потенциала Белоруссии в части поставок продукции стали российские антисанкции. "Для России было бы интересно эти транзитные потоки поставить под более жёсткий контроль и перекрыть некоторые лазейки, которыми пользуется Белоруссия в том, что касается реэкспорта российской нефти и продуктов ее переработки", - сказал он.
Говоря о возможном развитии ситуации, эксперт отметил: "Здесь скорее можно ожидать каких-то разговоров о создании достаточно декоративных надгосударственных органов, но ясно, что Лукашенко ни в коем случае не поступится своей властью как президент Белоруссии".
Кроме того, по его словам, разговоры об усилении или ослаблении интеграции с Россией являются для Лукашенко инструментом лавирования между Россией и Западом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:14Союзное государство
Лукашенко удивился резкому всплеску в России интереса к интеграции
"Именно возможность изображать некоторое дистанцирование от России даёт ему возможность "покупать" определённые уступки Запада", - пояснил он.
Разность намерений двух субъектов повышает уровень напряженности и неопределенности, подытожил Кудюкин. По его словам, результат этой напряжённости зависит от многих обстоятельств.
"Белорусское руководство, несомненно, будет делать все, что от него зависит, чтобы не давать повода для силовых или квазисиловых решений. Один из вариантов - придание большего содержания наднациональным органам управления, хотя бы до выборов в союзный парламент", - считает эксперт. При этом, по его мнению, вероятность использования рубля как национальной валюты Союзного государства мала, так как монетарная политика Москвы и Минска сильно отличаются.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:36
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав РФ
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Союзное государствоСергей РумасИгорь МинтусовВладимир СемашкоБелоруссияРоссияВ мире
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