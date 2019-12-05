Эксперты рассказали, чего Москва и Минск ждут от взаимной интеграции

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. У России и Белоруссии разные ожидания от интеграции: Минск в первую очередь сфокусирован на экономических аспектах, тогда как Москва – скорее на политических, считают эксперты.

Белоруссия и РФ 8 декабря будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты". В ноябре премьер республики Сергей Румас заявил, что Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 "дорожных карт" по интеграции.

Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявлял, что основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для республики в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ. На конец текущей недели запланированы переговоры по вопросам углубления интеграции на уровне премьеров, а затем – президентов Белоруссии и России.

Для Минска первоочерёдное значение имеет экономическая интеграция, тогда как Москва заинтересована в усилении военно-политического сотрудничества, заявил президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов на встрече политклуба в Москве.

"Исходя из того, что мы наблюдаем последние почти 30 лет, Белоруссия в лице Лукашенко хочет, в первую очередь, экономической интеграции, под которой, как я понимаю, Лукашенко понимает преференции, скидки, льготы - начиная от газа и заканчивая товарами, то есть стать фактически частью внутреннего рынка России, и это стратегический интерес для Белоруссии", - сказал Минтусов. По его мнению, тактикой в данном случае и является риторика Лукашенко, связанная с политической интеграцией и созданием Союзного государства.

"Если брать российскую сторону, в Москве прежде всего хотят военно-политическую интеграцию - это определённая стратегия. Вопросы, касающиеся интересов бизнеса или приватизации в Белоруссии - это тактические вопросы для руководства Кремля", - считает эксперт.

Для России первичны политические, а не экономические интересы, подчеркнул Минтусов. "От того, что экономика Белоруссии, например, интегрируется полностью в Россию, существенно не изменится ежегодный рост ВВП в России, уровень жизни и другие показатели", - пояснил он.

Со стороны России интеграция с Белоруссией имеет экономический и военно-политический аспекты, отметил другой политолог, почётный председатель программной комиссии белорусской социал-демократической партии "Грамада" Павел Кудюкин. По его словам, российский бизнес хочет активно включиться в приватизацию белорусских активов, чего белорусская сторона не хочет. "Там ещё достаточно много вкусных кусочков в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, машиностроении, пищевой промышленности", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что транзитное положение является конкурентным преимуществом Белоруссии, и сильным стимулом для развития потенциала Белоруссии в части поставок продукции стали российские антисанкции. "Для России было бы интересно эти транзитные потоки поставить под более жёсткий контроль и перекрыть некоторые лазейки, которыми пользуется Белоруссия в том, что касается реэкспорта российской нефти и продуктов ее переработки", - сказал он.

Говоря о возможном развитии ситуации, эксперт отметил: "Здесь скорее можно ожидать каких-то разговоров о создании достаточно декоративных надгосударственных органов, но ясно, что Лукашенко ни в коем случае не поступится своей властью как президент Белоруссии".

Кроме того, по его словам, разговоры об усилении или ослаблении интеграции с Россией являются для Лукашенко инструментом лавирования между Россией и Западом.

"Именно возможность изображать некоторое дистанцирование от России даёт ему возможность "покупать" определённые уступки Запада", - пояснил он.

Разность намерений двух субъектов повышает уровень напряженности и неопределенности, подытожил Кудюкин. По его словам, результат этой напряжённости зависит от многих обстоятельств.