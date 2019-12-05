Руденя: подвиг Михаила Тверского - образец преданного служения Родине

Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей

ТВЕРЬ, 5 дек – РИА Новости. В Твери в четверг отметили День памяти небесного покровителя города святого благоверного князя Михаила Тверского.

"Став первым великим князем всея Руси, Михаил Ярославич воплотил идеал сильного и мудрого правителя, чья жизнь определялась безграничной любовью к Отечеству и своему народу. Он начал борьбу за освобождение Руси от ордынского ига, одержав первую победу над татаро-монголами в Бортеневской битве, а затем добровольно отправился на казнь и ценой собственной жизни спас тверскую землю от разорения. Сегодня, семь столетий спустя, духовный подвиг святого благоверного князя Михаила Тверского почитается в России и во всем православным мире как образец верности христианским ценностям и преданного служения Родине", - говорится в поздравлении губернатора области Игоря Рудени жителям региона.

На площади Михаила Тверского к памятнику князю были возложены княжеский плащ и меч, как символ доблести и подвига, живые цветы.

Утром в Воскресенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, которую провели митрополит Тверской и Кашинский Савва и митрополит Виктор. На службе присутствовал глава региона.