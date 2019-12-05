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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-05T17:53+0300
https://ria.ru/20191205/1562022566.html
Руденя: подвиг Михаила Тверского - образец преданного служения Родине
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РИА Новости

Руденя: подвиг Михаила Тверского - образец преданного служения Родине

17:53 05.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 5 дек – РИА Новости. В Твери в четверг отметили День памяти небесного покровителя города святого благоверного князя Михаила Тверского.
"Став первым великим князем всея Руси, Михаил Ярославич воплотил идеал сильного и мудрого правителя, чья жизнь определялась безграничной любовью к Отечеству и своему народу. Он начал борьбу за освобождение Руси от ордынского ига, одержав первую победу над татаро-монголами в Бортеневской битве, а затем добровольно отправился на казнь и ценой собственной жизни спас тверскую землю от разорения. Сегодня, семь столетий спустя, духовный подвиг святого благоверного князя Михаила Тверского почитается в России и во всем православным мире как образец верности христианским ценностям и преданного служения Родине", - говорится в поздравлении губернатора области Игоря Рудени жителям региона.
На площади Михаила Тверского к памятнику князю были возложены княжеский плащ и меч, как символ доблести и подвига, живые цветы.
Утром в Воскресенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, которую провели митрополит Тверской и Кашинский Савва и митрополит Виктор. На службе присутствовал глава региона.
В течение дня на светодиодных экранах, установленных на тверских улицах, демонстрируется фильмы "Михаил Тверской", "Анна Кашинская", "Дом Спаса".
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