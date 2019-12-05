Эксперт оценил негативный эффект от санкций Евросоюза в 0,5% от ВВП РФ

По его словам, общий негативный эффект от санкций со стороны ЕС можно оценить в 0,5% от ВВП РФ.

"Если вы сравните Россию и Бразилию, двух крупнейших сырьевых экспортеров, то увидите, что экономика России с 2014 года выглядит значительно лучше, чем экономика Бразилии", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.