Эксперт оценил негативный эффект от санкций Евросоюза в 0,5% от ВВП РФ

По его словам, общий негативный эффект от санкций со стороны ЕС можно оценить в 0,5% от ВВП РФ.
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"Если вы сравните Россию и Бразилию, двух крупнейших сырьевых экспортеров, то увидите, что экономика России с 2014 года выглядит значительно лучше, чем экономика Бразилии", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Даже с санкциями экономика России выглядит сильнее, чем экономика Бразилии", - подчеркнул он в ответ на вопрос о влиянии торговых санкций со стороны ЕС.
Ранее в четверг в ходе общения с журналистами премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что перемирие в "торговых войнушках" должен объявить сам Европейский союз, так как не Россия была их инициатором. Отвечая на вопрос о торговых войнах, он выразил уверенность, что такая близорукая политика рано или поздно изживет себя.
1 сентября 2017, 14:00Введение санкций против России и ответные шаги