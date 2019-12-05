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Эксперт оценил негативный эффект от санкций Евросоюза в 0,5% от ВВП РФ
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РИА Новости

Эксперт оценил негативный эффект от санкций Евросоюза в 0,5% от ВВП РФ

17:49 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС на набережной Ниццы. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Влияние торговых и экономических санкций ЕС на экономику России не стало таким болезненным, как могло бы быть, считает главный экономист инвестиционной компании Renaissance Capital Чарльз Робертсон.
По его словам, общий негативный эффект от санкций со стороны ЕС можно оценить в 0,5% от ВВП РФ.
Российские рубли
3 декабря, 17:43
Аналитик назвала угрозы для российской экономики в 2020 году
"Если вы сравните Россию и Бразилию, двух крупнейших сырьевых экспортеров, то увидите, что экономика России с 2014 года выглядит значительно лучше, чем экономика Бразилии", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Даже с санкциями экономика России выглядит сильнее, чем экономика Бразилии", - подчеркнул он в ответ на вопрос о влиянии торговых санкций со стороны ЕС.
Ранее в четверг в ходе общения с журналистами премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что перемирие в "торговых войнушках" должен объявить сам Европейский союз, так как не Россия была их инициатором. Отвечая на вопрос о торговых войнах, он выразил уверенность, что такая близорукая политика рано или поздно изживет себя.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Реакция на санкцииЕвросоюзРенессанс КапиталРоссияЭкономика
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