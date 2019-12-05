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Лавров и глава МИД Словакии обсудили отношения России с ЕС и НАТО
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РИА Новости

Лавров и глава МИД Словакии обсудили отношения России с ЕС и НАТО

17:46 05.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком двустороннее сотрудничество, отношения России с ЕС и НАТО, сообщает российское дипведомство.
Встреча прошла в Братиславе на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
"Обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня ОБСЕ, итоги словацкого председательства, перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках этой организации. Констатировано поступательное развитие российско-словацких отношений, затронут ряд вопросов практического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о положении в Европе под углом отношений Россия – ЕС и Россия – НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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