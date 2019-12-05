Российский раввин Борода собирается стать "железным человеком"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода примет участие международном соревновании по триатлону Ironman ("Железный человек"), которое впервые пройдет в России в июле 2020 года, сообщает пресс-служба ФЕОР.
"Спорт - это один из важнейших стимулов для развития как физических, так и духовных ценностей. В святых книгах написано, что сильным считается тот, кто смог побороть самого себя. Лично я во время соревнований получаю удовольствие от самого процесса", - приводит пресс-служба ФЕОР слова Бороды.
Он уверен, что спорт объединяет людей всех национальностей и конфессий, поскольку "человек соревнуется в первую очередь с самим собой".
"Войны сопряжены с потерями и горем, а спорт только с позитивными сторонами жизни. Хочу пожелать, чтобы это соревнование привнесло в мир много добра, и чтобы Россия стала центром, объединяющим людей с добрыми целями", - подытожил глава ФЕОР.
По данным пресс-службы Федерации еврейских общин России, гонки серии "IRONMAN 70.3" проводятся в разных странах мира и состоят из трех этапов: плавание 1,2 мили (1,9 км), велогонка 56 миль (90 км) и бег 13,1 мили (21,1 км). В основной части соревнования смогут принять участие 2 тысячи человек.
15 мая 2017, 11:11Колобневу понравилась атмосфера на Ironman, но триатлон требует много подготовкиПризер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Александр Колобнев заявил агентству "Р-Спорт", что ему нравится атмосфера на соревнованиях по триатлону Ironman, но сам этот вид спорта требует много подготовки.