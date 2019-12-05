Российский раввин Борода собирается стать "железным человеком"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода примет участие международном соревновании по триатлону Ironman ("Железный человек"), которое впервые пройдет в России в июле 2020 года, сообщает пресс-служба ФЕОР.

"Спорт - это один из важнейших стимулов для развития как физических, так и духовных ценностей. В святых книгах написано, что сильным считается тот, кто смог побороть самого себя. Лично я во время соревнований получаю удовольствие от самого процесса", - приводит пресс-служба ФЕОР слова Бороды.

Он уверен, что спорт объединяет людей всех национальностей и конфессий, поскольку "человек соревнуется в первую очередь с самим собой".

"Войны сопряжены с потерями и горем, а спорт только с позитивными сторонами жизни. Хочу пожелать, чтобы это соревнование привнесло в мир много добра, и чтобы Россия стала центром, объединяющим людей с добрыми целями", - подытожил глава ФЕОР.