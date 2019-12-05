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Религия и мировоззрение
2019-12-05T17:43+0300
https://ria.ru/20191205/1562022126.html
Российский раввин Борода собирается стать "железным человеком"
https://cdn24.img.ria.ru/images/144509/30/1445093082_0:641:1363:1408_1036x0_80_0_0_d9b3533cce03a8161948383c361a1b44.jpg
РИА Новости

Российский раввин Борода собирается стать "железным человеком"

17:43 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрезидент Федерации еврейских общин России Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода примет участие международном соревновании по триатлону Ironman ("Железный человек"), которое впервые пройдет в России в июле 2020 года, сообщает пресс-служба ФЕОР.
"Спорт - это один из важнейших стимулов для развития как физических, так и духовных ценностей. В святых книгах написано, что сильным считается тот, кто смог побороть самого себя. Лично я во время соревнований получаю удовольствие от самого процесса", - приводит пресс-служба ФЕОР слова Бороды.
Он уверен, что спорт объединяет людей всех национальностей и конфессий, поскольку "человек соревнуется в первую очередь с самим собой".
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"Войны сопряжены с потерями и горем, а спорт только с позитивными сторонами жизни. Хочу пожелать, чтобы это соревнование привнесло в мир много добра, и чтобы Россия стала центром, объединяющим людей с добрыми целями", - подытожил глава ФЕОР.
По данным пресс-службы Федерации еврейских общин России, гонки серии "IRONMAN 70.3" проводятся в разных странах мира и состоят из трех этапов: плавание 1,2 мили (1,9 км), велогонка 56 миль (90 км) и бег 13,1 мили (21,1 км). В основной части соревнования смогут принять участие 2 тысячи человек.
Александр Колобнев
15 мая 2017, 11:11
Колобневу понравилась атмосфера на Ironman, но триатлон требует много подготовкиПризер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Александр Колобнев заявил агентству "Р-Спорт", что ему нравится атмосфера на соревнованиях по триатлону Ironman, но сам этот вид спорта требует много подготовки.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаМоскваРоссиярелигияСпортОбщество
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