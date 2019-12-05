Муфтий: ювенальные технологии по западному образцу не подойдут России

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Усиление воспитательного процесса на всех этапах образования сделает ненужным принятие каких-либо законов с регулированием семейной сферы, при этом России в любом случае не подойдет внедрение ювенальных технологий по западному образцу, заявил в четверг РИА Новости президент Международной исламской миссии, официальный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве муфтий Шафиг Пшихачев.

В пятницу, 29 ноября, на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".

"Мы все должны заниматься - все заинтересованные и НКО, и государственные органы власти, и религиозные организации - воспитанием нашего подрастающего поколения, наших детей, и при этом к этому нужно относиться с ответственностью. Тогда и принятия каких-то дополнительных законов не потребуется. Если же нет воспитания, можно напринимать еще десятки законов, но они не будут работать, если у нас не будет воспитательного процесса в обществе", - сказал Пшихачев.

Он отметил, что в детских садах, в школах и даже, как продолжение, в вузах должен обязательно присутствовать воспитательный компонент, тогда и принимать какие-то дополнительные законы не потребуется.

В целом, оценивая законодательную инициативу в сфере семейных отношений, муфтий заметил, что "в мусульманском сообществе к ювенальной юстиции относятся, скажем мягко, негативно, при этом, конечно, по исламу категорически не допускается и семейного насилия".

"Ювенальная юстиция - в той форме, в том проявлении, в котором она исполняется на Западе, - чревата большими негативными последствиями, и мы, конечно, с большим опасением говорим о внедрении ювенальной юстиции в нашем обществе", - отметил религиозный деятель.

Говоря о возможном участии НКО и разных сторонних организаций в семейном регулировании, что предполагают инициативы законодателей, собеседник агентства заметил, что "даже еще не осознал этого", настолько подобные вещи не соответствуют традиционному отношению к семье.

"У нас есть некие, скажем так, рычаги воздействия на семью со стороны религиозных организаций, которые тоже считают своей заботой сохранение традиционной семьи. Созданы общественные семейные организации, в том числе женские. Как именно какой-то организации можно делегировать полномочия, сделав ее посредником между государством и семьей? Я трудно это себе представляю", - сказал муфтий.

Ранее законопроект о профилактике домашнего насилия подвергли критике и в Русской православной церкви. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодателей отказаться от рассмотрения и принятия документа в нынешнем виде, назвав его "неприемлемым как с правовой, так и с концептуальной точки зрения".

Говоря об отношении к семье у мусульман, муфтий Шафиг Пшихачев отметил, что в исламе подробно расписаны нормы взаимоотношений всех членов семьи, их права и обязательства.

"В исламе очень трепетное отношение к созданию семьи, потому что она считается первичной ячейкой общества, в которой формируется человек. И, естественно, в мусульманской семье ответственность родителей перед своими детьми очень высока, и каждый родитель должен ее чувствовать. Так же и дети должны чувствовать перед родителями свою ответственность... Да, Всевышний предписывает нам создавать семью, но при этом создание семьи должно совершаться именно с любовью, все взаимоотношения должны быть продиктованы чувством любви друг к другу. Эту любовь взращивают, я считаю, прежде всего и только в семье, за редким исключением", - сказал Пшихачев.