В Белом доме рассчитывают на честный процесс по импичменту Трампу

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм сообщила после объявления демократов о подготовке обвинений Трампу, что рассчитывает на честный процесс в сенате.
"(Спикеру палаты представителей Нэнси) Пелоси должно быть стыдно. Дональд Трамп ничего не сделал, кроме того, что руководил нашей страной, и это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил, это лишь некоторые из его крупных достижений. Мы рассчитываем на честный процесс в сенате", - заявила Гришэм в Twitter.
Пелоси ранее заявила, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые до настоящего момента не намерены отстранять президента от власти.