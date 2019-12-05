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Туризм
2019-12-05T17:46+0300
https://ria.ru/20191205/1562021887.html
Ялту планируют сделать центром событийного туризма Крыма
https://cdn24.img.ria.ru/images/156068/59/1560685959_0:261:2500:1667_1036x0_80_0_0_bc75034483c8e3dfdb3ef8a6996b513a.jpg
РИА Новости

Ялту планируют сделать центром событийного туризма Крыма

17:46 05.12.2019
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© Depositphotos / Vadim4egНовый год в Ялте
Новый год в Ялте
© Depositphotos / Vadim4eg
ЯЛТА, 5 дек – РИА Новости. Власти Крыма планируют сделать Ялту центром событийного туризма региона, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его словам, в городе уже начали разрабатывать план мероприятий на 2020 год.
"Мы собираемся создать рабочую группу с участием представителей общественности и бизнеса, чтобы насыщать и продвигать эти планы дальше", — сказал Волченко журналистам во время рабочего визита в Ялту.
Кроме того, министр подчеркнул, что Ялта является флагманом среди городов Крыма по количеству подготовленных мероприятий на новогодние каникулы.
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