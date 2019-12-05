Ялту планируют сделать центром событийного туризма Крыма

Новый год в Ялте

ЯЛТА, 5 дек – РИА Новости. Власти Крыма планируют сделать Ялту центром событийного туризма региона, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, в городе уже начали разрабатывать план мероприятий на 2020 год.

"Мы собираемся создать рабочую группу с участием представителей общественности и бизнеса, чтобы насыщать и продвигать эти планы дальше", — сказал Волченко журналистам во время рабочего визита в Ялту.