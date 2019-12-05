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Совет судей отверг идею об ответственности для СМИ за давление на суд
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РИА Новости

Совет судей отверг идею об ответственности для СМИ за давление на суд

17:35 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В комиссии Совета судей РФ обсуждался вопрос об ответственности для журналистов за давление на суд, заказные публикации о работе судов и "скандализацию правосудия", но Совет отказался от такой идеи, сообщил РИА Новости председатель Совета Виктор Момотов.
"Эти вопросы действительно обсуждались... Но это были мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали", - сказал он.
"Совет судей исключил вопросы о создании таких нормативно-правовых актов", - добавил Момотов
В принятой Концепции информационной политики судебной системы на следующие 10 лет прописаны профилактические меры - обучение пресс-секретарей, мероприятия для журналистов, мониторинг открытости правосудия. В качестве мер реагирования прописаны публикации в других СМИ и обращения в Общественную коллегию по жалобам на прессу.
Статуя Фемиды в суде
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