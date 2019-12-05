Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросит комитет конгресса по судебным делам подготовить документы для импичмента Дональда Трампа

"Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать, потому что он вновь пытается подорвать выборы для собственных политических нужд. Президент превысил свои полномочия, подрывая нашу национальную безопасность и ставя под угрозу честный характер наших выборов. <...> На кону наша демократия", — заявила Пелоси в телеобращении.

По ее словам, если демократы позволят Трампу быть выше закона и далее нарушать конституцию, это навредит всему государственному устройству Соединенных Штатов.

После объявления Пелоси пресс-секретарь президента Стефани Гришэм заявила, что рассчитывает на честный процесс в сенате.

"Пелоси должно быть стыдно. Дональд Трамп ничего не сделал, кроме того, что руководил нашей страной, и это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил, это лишь некоторые из его крупных достижений", — написала она в Twitter.

конгресса, демократ Джеррольд Надлер по итогам экспертных слушаний сообщил, что президент превысил полномочия и его действия дают основания для объявления ему Ранее глава комитета по судебным вопросам палаты представителейдемократ Джеррольд Надлер по итогам экспертных слушаний сообщил, что президент превысил полномочия и его действия дают основания для объявления ему импичмента . Лидер республиканцев в комитете по судебным делам Даг Коллинз в ответ на это заявил, что демократы "озабочены" грядущими выборами и боятся, что проиграют Трампу.

Слушания по импичменту

В конце октября палата представителей, большинство которой составляют демократы, проголосовала за начало формальной процедуры импичмента Трампа. Они подозревают президента в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена, и его сына Хантера. По словам самого Трампа, он требовал от Киева лишь бороться с коррупцией.

Накануне в конгрессе прошли слушания, целью которых было оценить, насколько подготовленный доклад дает основания для объявления импичмента. Свидетели, как и ожидалось, одобрили обвинения, между тем единственный эксперт от республиканцев назвал их поверхностными.