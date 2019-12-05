РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T20:44+0300
https://ria.ru/20191205/1562021127.html
Союз автошкол России прокомментировал отмену "площадки" на экзамене
https://cdn24.img.ria.ru/images/155250/97/1552509752_0:87:3072:1815_1036x0_80_0_0_199a0d4654a96eb1fd732a1258102a94.jpg
РИА Новости

Союз автошкол России прокомментировал отмену "площадки" на экзамене

17:23 05.12.2019 (обновлено: 20:44 05.12.2019)
327
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Практический экзамен на получение водительских прав станет дешевле после исключения этапа "площадки", сообщил журналистам председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов.
Ранее сообщалось, что ГИБДД готовит изменения порядка сдачи экзаменов на права. Так, водители могут перестать сдавать "площадку" на экзамене с 1 октября 2020 года.
Сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Вчера, 15:29
ГИБДД увеличит количество вопросов в экзамене на права
"Это (отмена "площадки" - ред.), наоборот, даже цены уменьшит, возможно, потому что мы убираем одну составляющую", - сказал Ачкасов.
Кроме того, он заявил, что исключение "площадки" из практического экзамена приведет к "новому уровню безопасности" при подготовке водителей, так как они будут "приближены к реальному миру". Новый порядок сдачи экзамена, считает председатель союза автошкол, должен повысить качество образовательного процесса.
Ачкасов отметил, что исключения данного элемента должны опасаться только недобросовестные автошколы, которые "не учат, а берут деньги".
Вопрос-аукцион
Вчера, 20:04
Вопрос-аукцион
7120012
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
Совет судей придумал, как избежать "скандализации правосудия" в России
Компрессорная установка на месторождении природного газа
"Нафтогаз" заявил об угрозе повышения цен на газ в Европе
Прохожие во время снегопада в Москве
ЦОДД посоветовал московским водителям отказаться от поездок на машине
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Шафиг Пшихачев
Муфтий: ювенальные технологии по западному образцу не подойдут России
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2
Клип с песней Эльзы за два дня набрал более трех миллионов просмотров
Сторожевой корабль Черноморского флота Беззаветный таранит американский ракетный крейсер Йорктаун . 12 февраля 1988 года
Контр-адмирал рассказал о столкновении с американским кораблем у Крыма
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против семи российских компаний
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал демократов как можно быстрее объявить ему импичмент
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Совет судей отверг идею об ответственности для СМИ за давление на суд
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров прокомментировал объявление космоса операционной сферой НАТО
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода
Российский раввин Борода собирается стать "железным человеком"
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии восстановленного пешеходного моста в районе КПП Станица Луганская
Помощник Зеленского рассказал о плане "Б" Киева по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния