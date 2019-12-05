Союз автошкол России прокомментировал отмену "площадки" на экзамене

"Это (отмена "площадки" - ред.), наоборот, даже цены уменьшит, возможно, потому что мы убираем одну составляющую", - сказал Ачкасов.

Кроме того, он заявил, что исключение "площадки" из практического экзамена приведет к "новому уровню безопасности" при подготовке водителей, так как они будут "приближены к реальному миру". Новый порядок сдачи экзамена, считает председатель союза автошкол, должен повысить качество образовательного процесса.