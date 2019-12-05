Союз автошкол России прокомментировал отмену "площадки" на экзамене

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Практический экзамен на получение водительских прав станет дешевле после исключения этапа "площадки", сообщил журналистам председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов.
Ранее сообщалось, что ГИБДД готовит изменения порядка сдачи экзаменов на права. Так, водители могут перестать сдавать "площадку" на экзамене с 1 октября 2020 года.
"Это (отмена "площадки" - ред.), наоборот, даже цены уменьшит, возможно, потому что мы убираем одну составляющую", - сказал Ачкасов.
Кроме того, он заявил, что исключение "площадки" из практического экзамена приведет к "новому уровню безопасности" при подготовке водителей, так как они будут "приближены к реальному миру". Новый порядок сдачи экзамена, считает председатель союза автошкол, должен повысить качество образовательного процесса.
Ачкасов отметил, что исключения данного элемента должны опасаться только недобросовестные автошколы, которые "не учат, а берут деньги".
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