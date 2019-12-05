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Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо
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РИА Новости

Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо

17:19 05.12.2019 (обновлено: 17:20 05.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем, говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
С 2017 года специалисты ТВЭЛ в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных (нерадиоактивных) изотопов теллура и ксенона в медицинских целях.
"Шестого ноября 2019 года, в рамках очередного этапа сокращения Ираном своих добровольных обязательств по СВПД, на два каскада газовых центрифуг на объекте Фордо, которые находятся в том же зале, что и каскады, подлежащие переналадке на производство стабильных медицинских изотопов, был запущен гексафторид урана. Это делает технологически невозможной дальнейшую реализацию проекта ТВЭЛ по модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо на производство стабильных медицинских изотопов", - говорится в заявлении.
"Обогащение урана и производство стабильных изотопов не могут вестись в одном помещении, поскольку в воздухе и на оборудовании неизбежно появляются следовые количества урана, несовместимые с применением получаемых изотопов в медицинских целях", - поясняет ТВЭЛ.
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Для возобновления этих работ будет необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования, добавляет российская компания.
"До выполнения этих условий работы по проекту с российской стороны приостановлены. Иранская сторона об этом проинформирована", - говорится в заявлении.
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Согласно договоренностям в рамках СВПД, завод по обогащению урана в Фордо планируется перестроить на выпуск стабильных изотопов. Перепрофилирование газоцентрифужного завода в Фордо проходило при участии специалистов российской атомной отрасли.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что другой комплекс в иранском Натанзе будет единственным для таких целей.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РосатомРоссияИранТВЭЛВ мире
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