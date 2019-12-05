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В Париже участники протеста применяют взрывпакеты
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РИА Новости

В Париже участники протеста применяют взрывпакеты

17:16 05.12.2019
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© REUTERS / Benoit TessierУчастники протестной акции в Париже против пенсионной реформы
Участники протестной акции в Париже против пенсионной реформы
© REUTERS / Benoit Tessier
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Участники акции протеста в центре Парижа заполнили весь бульвар Мажента от Восточного вокзала до площади Республики, взрываются петарды и взрывпакеты, передает корреспондент РИА Новости.
Участие принимают несколько десятков тысяч человек. Они поют революционные песни, взрывают петарды и взрывпакеты. Полиция в происходящее пока не вмешивается. К митингу стянуты значительные силы правопорядка, они досматривают всех приходящих на митинг.
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Как ожидается, протестующие пойдут по бульвару Вольтер до площади Насьон.
Массовая протестная акция против пенсионной реформы стартовала около 14.00 (16.00 мск) от Восточного вокзала по направлению к площади Нации в Париже. Ее организаторами выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы шесть тысяч полицейских и жандармов.
Всего в стране запланировано около 250 манифестаций. По сообщению телеканала BFMTV, протесты в Нанте и Бордо сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.
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