Познер представил на ярмарке non/fiction свою новую книгу об Испании

"Испанская тетрадь" - это вторая книга, до этого была "Немецкая тетрадь". Должны выйти еще две книги: "Английская тетрадь" и "Израильская тетрадь". По крайней мере, я так планирую пока. Но недавно я вернулся из Японии со съемок документального фильма. Я потрясен страной! Я прикипел к этой стране, хоть и чужой, с другой культурой. Размышляю на данный момент, чтобы сделать еще и "Японскую тетрадь", - рассказал Познер.