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Познер представил на ярмарке non/fiction свою новую книгу об Испании
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РИА Новости

Познер представил на ярмарке non/fiction свою новую книгу об Испании

17:29 05.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВладимир Познер на презентации книги Елены Чекаловой "Ешьте!" в Bosco-доме в Сочи
Владимир Познер на презентации книги Елены Чекаловой Ешьте! в Bosco-доме в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Журналист Владимир Познер представил свою новую книгу "Испанская тетрадь. Субъективный взгляд" в рамках литературной ярмарки non/fiction, передает корреспондент РИА Новости.
Книга посвящена Испании и содержит размышления автора о стране и людях, с которыми ему довелось встретиться, а также материалы, собранные в период съемок фильма "В поисках Дон Кихота": интервью с известными испанскими деятелями, исторические заметки, личные фотографии и эссе.
"Испанская тетрадь" - это вторая книга, до этого была "Немецкая тетрадь". Должны выйти еще две книги: "Английская тетрадь" и "Израильская тетрадь". По крайней мере, я так планирую пока. Но недавно я вернулся из Японии со съемок документального фильма. Я потрясен страной! Я прикипел к этой стране, хоть и чужой, с другой культурой. Размышляю на данный момент, чтобы сделать еще и "Японскую тетрадь", - рассказал Познер.
Он добавил, что ему также интереса Турция, которая долгий период времени существовала в рамках Османской империи.
Отвечая на вопрос, планирует ли он снимать фильм о России, Познер ответил отрицательно. "Это гигантская страна, для съемок нужен год, а у меня нет столько времени, так как я работаю на ТВ. В стране есть прекрасные города, а есть и с плохой экологией", - пояснил он.
Литературная ярмарка non/fiction проходит в Москве с 5 по 9 декабря, в основной программе которой запланировано более 400 мероприятий, в том числе встречи с писателями, дискуссии и презентации новинок и многое другое.
Торгово-выставочный комплекс Гостиный двор на улице Ильинка в Москве
Вчера, 01:56Культура
Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе
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КультураКнигиНовости культурыВладимир ПознерИспания
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